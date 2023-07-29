أمانة العاصمة المقدّسة تردُّ على مقطع فيديو إغلاق منشأة تجارية

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة بيانا صحفيا، السبت، للرد على مقطع فيديو متداول، بشأن إغلاق منشأة تجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين يتحدث عن الغرامات المسجلة على منشأته من قبل شركة إجادة، ما اضطره لإغلاق المنشأة، على حد قوله.

جميع المخالفات صحيحة

وأوضحت الأمانة أنه بعد الاطّلاع على سجل الزيارات للمنشأة، بلغ عدد الزيارات 5، منها زيارتان للتنبيه والتوعية، دون فرض غرامات.

وأضافت الأمانة أن "إجادة رصدت 9 مخالفات على المنشأة، اكتفت بالتنبيه على 5 منها، فيما فرضت غرامة على 3 مخالفات نتيجة تكرارها، وغرامة واحدة ألغيت بعد اعتراض المواطن"، مؤكدة أن كل المخالفات صحيحة وفق لائحة الغرامات والجزاءات ومخالفة لاشتراطات النشاط التي اطلع عليها المواطن عند إصداره الرخصة.

وشددت أمانة العاصمة المقدسة على حرصها على دعم المنشآت التجارية وتشجيع الجميع على التقيد بالاشتراطات المطلوبة للنشاط؛ حفاظًا على سلامة المستهلك وسعيًا لرفع نسبة الامتثال لدى كل المنشآت التجارية.

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