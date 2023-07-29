5 مباريات بلا هدف.. كريستيانو رونالدو يثير قلق جماهير النصر

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم النصر حالة من القلق لدى جماهير الفريق لتراجع مستواه مع انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

وكان النصر خاض معسكرا تحضيرا في البرتغال، تخلَّله العديد من المباريات الودية، قبل أن يبدأ مشواره في البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية) بمواجهة جاره الشباب.

وبدأ كريستيانو رونالدو استعداداته مع النصر بمواجهة سيلتا فيغو الإسباني في المباراة الودية الثالثة للفريق، قبل اللعب أمام بنفيكا البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وديا، ثم توجَّه إلى السعودية لمواجهة الشباب بكأس الملك سلمان.

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كريستيانو رونالدو.. 254 دقيقة بلا هدف

وشارك رونالدو في 4 مباريات ودية بالإضافة إلى لقاء الشباب، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف في المشاركات الخمس، على مدار 254 دقيقة لعب.

وجاءت البداية أمام سيلتا فيغو يوم 18 يوليو، في المباراة التي خسرها النصر بخماسية نظيفة، وشارك رونالدو بشكل أساسي لكنه غادر في نهاية الشوط الأول عندما كنت النتيجة تشير للتعادل السلبي، قبل أن يمطر الفريق الإسباني مرمى العالمي بالأهداف لاحقاً.

ثم شارك كريستيانو في خسارة النصر بنتيجة 1-4 أمام بنفيكا، ولعب النجم البرتغالي لمدة 84 دقيقة.

وبعد لقاء بنفيكا، توجه النصر لخوض جولة اليابان الودية، حيث تعادل سلبياً مع باريس سان جيرمان في مباراة شارك بها رونالدو لمدة 66 دقيقة، قبل أن يشارك لمدة 45 دقيقة في المباراة التالية ضد إنتر ميلان، والتي انتهت بالتعادل أيضا بنتيجة 1-1.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو ضد الشباب؟

وجاءت أول مشاركة لصاحب الـ38 عاما في بطولة هذا الموسم خلال كأس الملك سلمان، حين لعب أمام الشباب ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

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ولعب رونالدو كبديل في مباراة الشباب التي انتهت 0-0، وشارك لمدة 28 دقيقة، وسدد 3 كرات على المرمى وأحرز هدفاً لكن تم إلغائه بتقنية التسلل الآلي.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو لعب في الموسم الماضي 2022-2023 مع النصر 20 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيها 14 هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويأمل النجم البرتغالي في قيادة الفريق للمنافسة على الألقاب بعد الخروج خال الوفاض من أي لقب بالموسم الماضي.