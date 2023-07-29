الاتحاد الأوروبي: وقف دعم الميزانية والتعاون الأمني مع النيجر بعد الانقلاب

قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي اليوم السبت إن الاتحاد علق دعمه المالي وتعاونه الأمني مع النيجر بشكل فوري، وذلك بعد أن قام جنود هناك بانقلاب عسكري.

وأضاف في تصريحات صحفية "لا نعترف بالقادة العسكريين الذين نصبوا أنفسهم في النيجر وبازوم ما زال الرئيس".

اقرأ أيضا: الخارجية الأمريكية: دعمنا ثابت لرئيس النيجر وسنواصل العمل حتى إعادة الحكم الديمقراطي

ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى إلى الإفراج غير المشروط عن بازوم من الاعتقال واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.

وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان "بالإضافة إلى الوقف الفوري لدعم الميزانية، تم تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن إلى أجل غير مسمى وبأثر فوري".

النيجر متلق رئيسي للمساعدات الغربية وشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في المساعدة على احتواء الهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء. وللاتحاد الأوروبي أيضًا عدد قليل من القوات في النيجر للقيام بمهمة تدريب عسكرية.

خصص الاتحاد الأوروبي 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال 2021-2024، وفقًا لموقعه على الإنترنت.