الأخبار المحلية

إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير

29 يوليو 2023 · < 1 minutes
أمطار
أمطار

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارا أحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً.

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وتتضمن الحالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل (أبها، أحد، رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، رجال ألمع محايل).

ودعا المركز  الوطني للأرصاد جميع المواطنين لتجنب الاودية ومجاري السيول.