إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد: أمطار غزيرة على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارا أحمر بشأن هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً.

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وتتضمن الحالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تشمل (أبها، أحد، رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيده، ظهران الجنوب، رجال ألمع محايل).

إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد عن أمطار غزيرة على #منطقة_عسير حتى الساعة 8 مساءً. #الوقاية_أمان pic.twitter.com/8gsDndOjRF — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) July 29, 2023

ودعا المركز الوطني للأرصاد جميع المواطنين لتجنب الاودية ومجاري السيول.