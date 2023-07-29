مركز الأرصاد: أعلى درجة حرارة سجلت حتى الآن في الأحساء بـ 51 درجة مئوية

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن أعلى درجة حرارة سجلت حتى الآن في الأحساء بـ 51 درجة مئوية.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة، أن موجة الحرارة تبدأ بالانكسار مع نهاية فصل الصيف أي بقي شهر ونص الشهر.

المملكة تدخل الآن أعلى شهور الصيف حرارة

وتابع: "المملكة تدخل الآن أعلى شهور الصيف حرارة، حيث ترتفع الدرجات بسبب الموجات القادمة من الشمال تحت تأثير منخفض الهند الموسمي الذي يؤثر على الدول المجاورة مثل الكويت والعراق ويمتد للمناطق الشرقية والوسطى بالمملكة".

وأكد أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة وتم تسجيل أعلى درجة في الأحساء 51 درجة في الظل، ووالدمام 50 درجة مئوية، موضحا أن الصيف حار وجاف لكن أقل من العام الماضي والذي تم تسجيل درجة 53 بالنعيرية.

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