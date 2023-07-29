كشفت تقارير صحفية تطورات حاسمة في مفاوضات النصر مع نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني للتعاقد مع الجناح السنغالي ساديو ماني.

وكان النصر يكثف مفاوضاته مع بايرن ميونخ للحصول على خدمات ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

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النصر يتوصل لاتفاق مع بايرن وماني

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن النصر توصل إلى اتفاق نهائي مع بايرن ميونخ ولاعبه ساديو ماني حول الانتقال إلى النادي السعودي.

وأضافت الصحيفة أن العقد سيكون لمدة ثلاثة مواسم حتى عام 2026.

وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 30 مليون يورو (أي ما يقارب 33.2 مليون دولار).

بايرن ميونخ يستبعد ماني من مباراة ودية

وكان نادي بايرن ميونخ استبعد اليوم السبت ساديو ماني من مواجهة كاواساكي فرونتال الياباني الودّية من أجل إتمام مفاوضات انتقاله

ودخل النجم السنغالي في مفاوضات "لتغيير النادي" بحسب ما ذكر بطل الدوري الألماني عبر حسابه على "تويتر"، مع اقتراب انتقاله إلى النصر الذي يضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

واستبعد الفريق البافاري ماني، الذي ينتهي عقده بعد سنتين، عن تشكيلته التي تخوض مباراة ودية أمام كاواساكي فرونتال الياباني، مؤكدا "ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة اليوم".

جدير بالذكر أن صاحب الـ31 عاما سيكون رابع صفقات النصر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ضم الثلاثي؛ الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي، والإيفواري سيكو فوفانا من لانس الفرنسي، والبرازيلي أليكس تيليس من مانشستر يونايتد الإنجليزي.