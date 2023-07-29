رفع قيمة جائزة “سيف ولي العهد” إلى مليون و750 ألف ريال

رفعت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن رفع قيمة جائزة سيف ولي العهد من مليون ريال، إلى مليون و750 ألف ريال.

وتعد الجائزة هي الهدف الأغلى والأول لملاك الهجن، فالحاصل عليه يحمل لقبًا تاريخيًّا لمسيرة الملاك والفوز للأكثر نقاطًا.

وسيتوج صاحب المركز الأول بسيف ذهبي وبمبلغ مليون ريال، وصاحب المركز الثاني بسيف فضي ومبلغ 500 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث بسيف برونزي ومبلغ 250 ألف ريال.

ولن تعتمد اللجنة أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان، للتأكد من نتائج كشف المنشطات، حيث سيتم استبعاد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية، موضحة أنه في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط فإنه يتم الرجوع إلى أكثر المتنافسين حصولاً على أفضل توقيت.