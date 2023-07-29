رئيس “فاغنر” الروسية يشيد بانقلاب النيجر ويعرض خدماته

فاجأ رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، الجميع بإعلانه دعمه للانقلاب العسكري في النيجر ووصفه بأنه "نبأ سار".

وقال في رسالة صوتية بثتها قنوات تابعة لـ"فاغنر" على تطبيق "تليغرام"، إنه مستعد لعرض خدمات مقاتليه لفرض النظام في ذلك البلد.

الانقلاب لحظة طال انتظارها

ولم يشر إلى أي تورط المجموعة في الانقلاب الذي وصفه بأنه لحظة طال انتظارها للتحرر من المستعمرين الغربيين.

ولا يزال بريغوجين يمارس أنشطته على رغم تمرد لم يكتمل قاده ضد كبار الضباط في الجيش الروسي الشهر الماضي.

وقرر الاتحاد الأوروبي وقف دعمه المالي للنيجر وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.

والنيجر واحدة من أفقر دول العالم وتتلقى مساعدات تنموية رسمية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا، وفقا للبنك الدولي.

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