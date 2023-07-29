أداء صلاة الميت على الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

أدّى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر، اليوم السبت، صلاة الميت على الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

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وأدّى الصلاة مع نائب أمير منطقة الرياض، المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، الأمير فهد بن محمد بن سعد محافظ الخرج، الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف نائب وزير الدفاع.

كما أدى الصلاة أخوة وأبناء الفقيد الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير، الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، الأمير محمد بن تركي بن محمد الكبير، الأمير سلطان بن تركي بن محمد الكبير، والأمير فهد بن تركي بن محمد الكبير، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين.