حريق يقطع الكهرباء عن العراق

تسبب حريق عرضي في انقطاع الكهرباء عن العراق، السبت. وقالت وزارة الكهرباء إن حريقا عرضيا بمحطة البكر التحويلية الثانوية تسبب في انفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية ويعرض المنظومة للإطفاء التام.

وأضافت أن الكهرباء انقطعت عن أرجاء العراق عند الساعة 12:40 ظهرا بالتوقيت المحلي، بسبب حصول الحريق في المحطة الواقعة بمحافظة البصرة.

الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة

أدى الحادث إلى انفصال الخطوط الناقلة كارتباطات المنطقة الجنوبية بالمنطقة الوسطى، وبالتالي صعود ترددات المنظومة وانفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج.

وأكدت أن العمل جار لإعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعا، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة.

ويعاني العراق منذ سنوات من أزمة في إمدادات الكهرباء، حيث يعاني المواطنون من انقطاعات متكررة في التيار، وخاصة خلال فصل الصيف.

وتعود أسباب هذه الأزمة إلى عوامل عدة، منها تقادم البنية التحتية للشبكة الكهربائية ونقص الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى الفساد والتلاعب في إدارة شركات توليد الكهرباء وتوزيعها.

وتؤثر أزمة الكهرباء في العراق بشكل كبير على حياة المواطنين، حيث يعانون من صعوبة في تشغيل الأجهزة الكهربائية والتكييف، وتأثر أعمالهم وحياتهم اليومية بشكل كبير. كما يتسبب هذا الوضع في اضطرار المواطنين إلى شراء المولدات الكهربائية الخاصة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة.

وتسعى الحكومة العراقية إلى حل هذه الأزمة، من خلال تحديث بنية التحتية للشبكة الكهربائية وزيادة الاستثمارات في هذا المجال، بالإضافة إلى محاربة الفساد والتلاعب في إدارة شركات توليد الكهرباء وتوزيعها.

اقرا أيضا: مباريات بالنهار وعمل من المنزل.. مصر تتخذ قرارات جديدة لمواجهة أزمة الكهرباء