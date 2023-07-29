مانشستر يونايتد يعلن غياب لاعبه عن انطلاقة الموسم

أعلن مانشستر يونايتد اليوم السبت عن غياب لاعبه الشاب كوبي ماينو عن انطلاقة الفريق في الموسم الجديد، بسبب الإصابة.

وتعرض كوبي ماينو لإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد ريال مدريد، التي انتهت بخسارة الشياطين الحمر بثنائية نظيفة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر مانشستر يونايتد في بيان رسمي اليوم السبت أن ماينو أصيب في الكاحل، وأنه سيغيب عن الجزء الأول من موسم 2023-2024.

ولم يكشف مانشستر يونايتد مدة الغياب تحديدًا، لكنه أوضح أن اللاعب الشاب غادر معسكر فريقه في أمريكا، وعاد إلى إنجلترا للخضوع للمزيد من الفحوصات الطبية.

من جانبه، كتب ماينو عبر حسابه على تطبيق "إنستاجرام"، "سأعود أكثر قوة، وخلال وقت قصير. شكرا لرسائل الدعم منكم".

مانشستر يونايتد يلاقي بروسيا دورتموند

وفي ذات السياق، يستعد مانشستر يونايتد لمواجهة بروسيا دورتموند يوم الإثنين المقبل في مباراته الأخيرة في أمريكا قبل العودة إلى أوروبا.

وبعد العودة سيواجه الفريق الأحمر نظيره لانس الفرنسي وأتليتك بلباو قبل انطلاق الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد ضد ولفرهامبتون على ملعب "أولد ترافورد" يوم 14 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد.

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