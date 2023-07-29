بسداسية.. الأهلي يتعرض لخسارة مفاجئة في معسكر النمسا

تعرض الأهلي لخسارة كبيرة ومفاجئة في المعسكر التحضيري المقام في النمسا، إذ خسر بنتيجة 2-6 على يد هايدنهايم الألماني، مساء اليوم السبت، في مباراة شهدت هطول أمطار.

وتأتي الخسارة الكبيرة في ثالث مباريات الأهلي في معسكر النمسا، بعد أن فاز الفريق الأخضر في أول مباراتين.

وانتصر الأهلي على شتولفيدن بنتيجة 18-0 في أولى مبارياته، قبل أن يفوز على سانكت بولتن النمساوي 2-1 في المباراة الثانية.

ويلعب الأهلي ضد الشمال القطري يوم الثلاثاء في رابع مبارياته بمعسكر النمسا التحضيري، على أن يخوض ودية خامسة أمام أياكس الهولندي أو ماينز الألماني يوم 4 أغسطس المقبل في ختام المعسكر.

الأهلي يخسر تحت أنظار يايسله

وبدأ الأهلي مباراة هايدنهايم بتشكيل ضم كل من: إدوارد ميندي، علي مجرشي، فهد الحمد، عبدالباسط هندي، إبراهيم الزبيدي، عبدالله عطيف، علي الأسمري، سميحان النابت، حسن العلي، رياض بودبوز، روبيرتو فيرمينو.

وسجل ثنائية الأهلي في المباراة الجزائري رياض بودبوز في الدقيقة 41، ومحمد المجحد في الدقيقة 76.

وحضر الألماني ماتياس يايسله المدرب الجديد للأهلي مباراة اليوم، بعد ساعات على تعاقده رسميًا لتولي المهام الفنية للفريق في الفترة المقبلة، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، علمًا بأن يوسف عنبر هو من يقود الفريق بصورة مؤقتة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي يواجه الحزم يوم 11 أغسطس المقبل في الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.