الداخلية: السجن والغرامة والترحيل عقوبات مشغّلي الوافدين المخالفين للأنظمة

كشفت وزارة الداخلية عن قائمة بعقوبات ستطول مشغلي الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل.

وأوضح حساب "الداخلية" الرسمي على منصة "إكس"، أن السجن والغرامة والحرمان من الاستقدام عقوبة المنشآت المخالفة.

عقوبة المنشأة التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها. ⁧#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/EliUauMnNA — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 29, 2023

عقوبة المنشآة التي تشغّل المخالفين للأنظمة

وبيّنت الداخلية أن تطبيق العقوبات يكون على النحو الآتي:

ـ غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال

ـ السجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إذا كان وافداً

ـ الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات

وحسب "الداخلية"، فإن العقوبات تطبق كذلك بحق المنشآت التي تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير، أو التي تستخدم عمالة غيرها.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى دعم جهود الجهات الأمنية للحد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر عدم تشغيلهم أو إيوائهم أو نقلهم أو التستر عليهم.

فيما أوضحت أنه يمكن الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.