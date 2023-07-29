كأس الملك سلمان للأندية.. مدرب الزمالك يتحدى النصر وكريستيانو رونالدو

رفع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك، راية التحدي في وجه النصر وقائده كريستيانو رونالدو قبل مباراة الفريقين المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية).

ويلعب الزمالك ضد النصر في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الملك سلمان المقامة في السعودية حتى 12 أغسطس المقبل.

لكن قبل ذلك سيلعب الزمالك ضد الشباب، فيما يلتقي النصر الاتحاد المنستيري يوم الإثنين المقبل ضمن الجولة الثانية من نفس المجموعة.

وكان الزمالك افتتح مباريات كأس الملك سلمان بفوز عريض على الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة مساء أمس الجمعة، بينما تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف.

أوسوريو: لا أخشى النصر أو كريستيانو رونالدو

وقال أوسوريو، في حوار مع صحيفة "الرياضية"، "النصر فريق كبير، ونكن له كل الاحترام، ويضم بين صفوفه نخبة من اللاعبين المتميزين، خاصة المحليين، لكنه في الأخير فريق يواجه فريقًا".

وأضاف "ثقتي كبيرة في لاعبي الزمالك بأن يقدموا كل ما لديهم في كافة مباريات البطولة وليست مباراة بعينها".

وتابع المدرب الكولومبي "لا أخشى النصر، فعلى الرغم من أن لاعبي الزمالك لم يكونوا الأفضل في الموسم الماضي، إلا أنهم لن يكونوا منافسين ضعفاء في هذه البطولة، حتى في ظل تسلُّح النصر باللاعب العالمي كريستيانو رونالدو".

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وعما إذا كان يخشى رونالدو، رد بقوله "إطلاقًا، كريستيانو رونالدو لاعب كبير وصاحب مهارات فنية وتهديفية عالية، وأضاف لفريقه النصر الكثير، لكني لا أخشاه، لأني واجهته مرتين من قبل في 2017 بتصفيات كأس العالم بروسيا، ولم ينجح في الفوز على منتخبي".

واختتم المدرب تصريحاته بقوله "ذكرت سابقًا أن رونالدو لا يزعجني بقدر ما يقلقني في النصر التحولات الهجومية التي تسبب غالبًا خطورةً كبيرة، لكن دعنا نترك الأمور الفنية إلى يوم المباراة، ولا نتوقع، ولا نستبق الأحداث".