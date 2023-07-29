صدمة في ريال مدريد بعد إصابة الصفقة الجديدة

أعلن ريال مدريد إصابة صفقته الجديدة التركي أردا جولر، الذي انضم من فنربخشة هذا الصيف، حيث بات اللاعب مهددًا بالغياب عن بداية موسم الفريق الملكي في الدوري الإسباني.

جولر انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة، لكنه لم يشارك في أي مباراة مع الفريق في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

ويأتي الإعلان عن إصابة أردا جولر قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد ضد برشلونة في وقت لاحق من مساء اليوم.

وتعتبر مباراة برشلونة هي الودية الثالثة لريال مدريد هذا الصيف، بعد أن فاز على كل من إيه سي ميلان ومانشستر يونايتد.

نص بيان ريال مدريد حول إصابة أردا جولر

وقال ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت اليوم السبت "بعد الفحوصات التي أجريت على أردا جولر، تم تشخيص إصابته في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى".

اقرأ أيضًا: البطاقات الملونة أبرز ظواهر الجولة الأولى من كأس الملك سلمان

وتابع ريال مدريد في بيانه "أردا جولر سيعود إلى مدريد في الساعات القليلة المقبلة لمواصلة العلاج المحدد".

من جانبها، ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية أن أردا جولر لن يخضع لعملية جراحية في الركبة.

أما شبكة "كوبي كادينا" فأشارت إلى أنه لا يوجد وقت محدد لتعافي اللاعب التركي، مضيفًة أن هذا الأمر يعتمد على نتيجة الاختبارات الطبية.