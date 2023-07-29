بتهمة تهريب المخدرات.. الحكم بسجن لاعب هولندا السابق 7 سنوات

قضت محكمة هولندية بالسجن 7 سنوات للاعب منتخب هولندا السابق، دافيد منديز دا سيلفا، بتهمة تهريب المخدرات، حسب ما ذكرته وسائل إعلام هولندية.

وتأكدت المحكمة من أن دافيد دا سيلفا، صاحب الـ40 عامًا، تورط في تهريب "الكوكايين"، واستيراد دفعتين من نفس المادة وزنهما 74 و105 كيلو جرامات.

لكن في المقابل، قضت المحكمة ذاتها ببراءة اللاعب السابق من تهمة تهريب أخرى لأكثر من 1300 كيلوجرام من الكوكايين، بينما دانه القاضي بتنفيذ "إجراءات تحضيرية جنائية" في القضية، وببيع المخدرات.

اقرأ أيضًا: البطاقات الملونة أبرز ظواهر الجولة الأولى من كأس الملك سلمان

وذكرت صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية أن المحكمة ستحاول مصادرة الأموال التي كسبها دا سيلفا من هذا النشاط المحظور.

وكان محامي دا سيلفا أشار إلى أن اللاعب "ارتكب أخطاءً وشارك في تهريب المخدرات"، لكنه شدد على أن الأمر "ليس بالقدر الذي يزعمه الادعاء".

من هو مينديز دا سيلفا؟

مينديز هو لاعب هولندي سابق يحمل أيضًا جنسية كاب فيردي، ومركزه خط الوسط المدافع، واعتزل عام 2017.

ولعب مينديز دا سيلفا 7 مباريات ودية مع منتخب هولندا خلال الفترة من 2007 حتى 2009، ومع ذلك لم يشارك اللاعب في أي بطولة كبرى مع منتخب الطواحين.

وعلى صعيد الأندية، بدأ مينديز مسيرته مع فريق سبارتا روتردام عام 1999، وخاض معه أكثر من 100 مباراة في الدوري الهولندي، ثم انضم إلى ناك بريدا في 2004.

وبعد عامين، انضم دا سيلفا إلى ألكمار حيث لعب 109 مباريات أخرى، بعدها انتقل لاعب الوسط المدافع إلى ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2010، ولعب لاحقا مع العملاق اليوناني باناثينايكوس قبل فترة ثانية مع سبارتا روتردام.

وتمكن دا سيلفا من التتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر في هولندا بقميص فريق ألكمار، والدوري والكأس في النمسا مع سالزبورج، وكأس اليونان مع باناثينايكوس.