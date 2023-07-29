كأس الملك سلمان للأندية.. جيسوس يحدد موقف مالكوم من المشاركة ضد السد

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، موقف البرازيلي مالكوم، لاعب الفريق الجديد، من المشاركة في مباراة السد القطري المقرر لها غدًا الأحد ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والمقامة في المملكة العربية السعودية.

ويلعب الهلال ضد السد ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من البطولة الجارية في السعودية.

وكان الهلال افتتح مبارياته في البطولة بالتعادل السلبي مع الأهلي طرابلس الليبي يوم الخميس الماضي، وهي نفس النتيجة التي انتهت إليها مباراة السد أمام الوداد في اليوم ذاته.

وقال جيسوس لدى سؤاله في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عن إمكانية مشاركة مالكوم ضد السد، إن اللاعب البرازيلي سيكون خارج قائمة الفريق.

وأعلن الهلال الأسبوع الماضي ضم مالكوم قادمًا من زينيت الروسي، في صفقة قدرت وسائل الإعلام قيمتها بـ60 مليون يورو.

وقبل مالكوم، تعاقد الهلال مع البرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي.

جيسوس يعترف بوجود سلبيات

وعن المباراة، أوضح المدرب البرتغالي "السد نظريا أفضل منا على المستوى الفني في المباراة الأولى، وهذا الوقت توقيت البناء والتعرف التام على المجموعة الحالية من اللاعبين. سنعمل على وضع الخطة المناسبة للمباراة".

وتابع "أعرف مدرب السد (برونو ميجيل) ومجموعة من اللاعبين. لم نصل كجهاز فني ولو بنسبة بسيطة للأفكار التي نجهزها ونريد إضافتها للفريق. نركز حاليا على تطور المجموعة وإضافة الأفكار للوصول للهدف المطلوب".

وواصل "سنعالج السلبيات في الأيام المقبلة، وهذا الأمر طبيعي حاليا لأننا نمر بفترة بناء ومع الوقت والتدريبات وترابط الصفوف سنصل للمستوى الذي نريده".