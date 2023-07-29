ليفربول يدخل سباق مبابي.. هل يجاور محمد صلاح؟

دخل ليفربول سباق التعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب ما ذكرته التقارير الصحفية.

وكشفت صحيفة "ميرور" أن ليفربول يستعد لتقديم عرض من أجل استعارة مبابي لمدة موسم واحد فقط، هو المتبقي في عقده مع سان جيرمان، على أن يصبح اللاعب حرًا الصيف المقبل.

ومن شأن هذا العرض أن يحل الأزمة بين سان جيرمان ومبابي.

وأشارت "ميرور" إلى أن "سان جيرمان سيحصل على بعض الأموال من وراء مبابي، بدلًا من رحيل اللاعب مجانًا".

وتابعت "مبابي نفسه فسيتمكن من تحقيق حلمه بارتداء قميص ريال مدريد الصيف المقبل".

وشددت على أن مبابي سيضيف مزيدًا من الكفاءة لخط هجوم ليفربول، خصوصًا أنه سيلعب بجوار المصري محمد صلاح، أحد أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

لكن التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية لم يشر إلى القيمة المالية لعرض ليفربول.

مبابي يرفض عرض الهلال الجنوني

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان الصيف المقبل، ويرفض اللاعب تجديد عقده متمسكًا بإكماله حتى النهاية، كي يحصل على "مكافأة الولاء" الموجودة في العقد، وينتقل بعدها مجانًا إلى ريال مدريد، حسبما ذكرت تقارير صحفية سابقة.

من جانبه، يتمسك سان جيرمان بتجديد عقد مبابي أو بيعه هذا الصيف للاستفادة من العائد المالي للصفقة، بدلًا من فقدانه مجانًا الصيف المقبل.

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جدير بالذكر أن مبابي كان رفض عرضًا من الهلال بقيمة مليار يورو، 300 مليون يورو لسان جيرمان، و700 آخرين كراتب للاعب مقابل موسم واحد فقط.

سان جيرمان يحدد مبلغًا ضخمًا لبيع مبابي

كانت تقارير صحفية إسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان حدد مبلغًا ضخمًا كشرط للتخلي عن نجمه كيليان مبابي حال أراد ريال مدريد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ماركا" اليوم الجمعة أن فايزة العماري وكيلة أعمال مبابي ووالدته أبلغت مسؤولي ريال مدريد بأن سان جيرمان يرغب في بيع النجم الفرنسي مقابل 250 مليون يورو.

هذا المبلغ يعني أن هذه الصفقة ستكون الأغلى في تاريخ كرة القدم، متفوقة على صفقة انتقال نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو عام 2017.