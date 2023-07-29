“بن فرحان” يجدد الدعوة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية في السودان

جدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية دعوة المملكة للأطراف السودانية بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان.

سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان pic.twitter.com/8z5g3T58gJ — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 29, 2023

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في السودان

وأكد بن فرحان، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

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