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“بن فرحان” يجدد الدعوة للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية في السودان

30 يوليو 2023 · < 1 minutes
وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان

جدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية دعوة المملكة للأطراف السودانية بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في السودان.

وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في السودان

وأكد بن فرحان، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

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