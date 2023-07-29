انتخاب “النوري” نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

انتُخبت منسوبة وزارة الطاقة الدكتورة ملك النوري نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لمواجهة التغيرات المناخية، التي أثرت على العالم بشكل سلبي، وتقديرًا لتلك الجهود.

جهود المملكة في التعامل مع تحديات المناخ

وقالت وزارة الطاقة في بيان: "تقديرًا لجهود المملكة وإسهاماتها في التعامل مع تحديات المناخ، انتخبت مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، منسوبة وزارة الطاقة، د. ملك طلال النوري لتكون نائبةً للرئيس".

تقديراً لجهود المملكة وإسهاماتها في التعامل مع تحديات المناخ، انتُخبت د. ملك طلال النوري لتكون نائبة للرئيس لمجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ pic.twitter.com/NS4iuA1Y81 — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) July 29, 2023

وانتخبت منسوبة وزارة الطاقة الدكتورة ملك طلال النوري لتكون نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حسبما أعلنت وزارة الطاقة على منصة إكس.

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