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انتخاب “النوري” نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

30 يوليو 2023 · < 1 minutes

انتُخبت منسوبة وزارة الطاقة الدكتورة ملك النوري نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة لمواجهة التغيرات المناخية، التي أثرت على العالم بشكل سلبي، وتقديرًا لتلك الجهود.

جهود المملكة في التعامل مع تحديات المناخ

وقالت وزارة الطاقة في بيان: "تقديرًا لجهود المملكة وإسهاماتها في التعامل مع تحديات المناخ، انتخبت مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، منسوبة وزارة الطاقة، د. ملك طلال النوري لتكون نائبةً للرئيس".

وانتخبت منسوبة وزارة الطاقة الدكتورة ملك طلال النوري لتكون نائبةً لرئيس مجموعة العمل الثالثة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، حسبما أعلنت وزارة الطاقة على منصة إكس.

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