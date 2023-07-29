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برشلونة يضرب ريال مدريد بالثلاثة في كلاسيكو ودي (فيديو)

30 يوليو 2023 · 2 minutes
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

ضرب برشلونة غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأحرز أهداف برشلونة كل من عثمان ديمبلي، وفيرمين لوبيز، وفيران توريس في الدقائق 15، و85، و90+1 على التوالي.

وابتسمت مباريات الكلاسيكو التي تقام في الولايات المتحدة لبرشلونة من جديد، بعد أن كان الفريق الكتالوني تغلب على غريمه في مباراتي 2017 و2022.

ويختتم ريال مدريد جولته الأمريكية بملاقاة يوفنتوس يوم الخميس المقبل، بينما يلاقي برشلونة نظيره ميلان يوم الأربعاء.

برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو العارضة

بدأ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، المباراة بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدوارد كامافينجا، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

بينما جاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: مارك تير شتيجن، جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، بيدري، فرانك دي يونج، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت المباراة اصطدام الكرة بالعارضة 5 مرات، 4 مرات منها لريال مدريد.

وأضاع فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الشوط الأول إثر اصطدام الكرة بيد رونالد أراوخو داخل منطقة الجزاء، لكن فينيسيوس جونيور سددها في العارضة.

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة