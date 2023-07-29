برشلونة يضرب ريال مدريد بالثلاثة في كلاسيكو ودي (فيديو)

ضرب برشلونة غريمه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأحرز أهداف برشلونة كل من عثمان ديمبلي، وفيرمين لوبيز، وفيران توريس في الدقائق 15، و85، و90+1 على التوالي.

في "كلاسيكو ودي" مثير..

برشلونة يفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-0.. شاهد الأهداف كاملة#ريال_مدريد_برشلونة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/X3G2sUUpN1 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 29, 2023

وابتسمت مباريات الكلاسيكو التي تقام في الولايات المتحدة لبرشلونة من جديد، بعد أن كان الفريق الكتالوني تغلب على غريمه في مباراتي 2017 و2022.

ويختتم ريال مدريد جولته الأمريكية بملاقاة يوفنتوس يوم الخميس المقبل، بينما يلاقي برشلونة نظيره ميلان يوم الأربعاء.

برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو العارضة

بدأ كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، المباراة بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، داني كارفخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إدوارد كامافينجا، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

بينما جاء تشكيل برشلونة على النحو التالي: مارك تير شتيجن، جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي، أوريول روميو، إلكاي جوندوجان، بيدري، فرانك دي يونج، عثمان ديمبيلي، روبرت ليفاندوفسكي.

وشهدت المباراة اصطدام الكرة بالعارضة 5 مرات، 4 مرات منها لريال مدريد.

شاهد كرات ريال مدريد الـ4 التي ارتطمت جميعها في العارضة..#ريال_مدريد_برشلونه #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/EpcZh5bV65 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 29, 2023

وأضاع فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الشوط الأول إثر اصطدام الكرة بيد رونالد أراوخو داخل منطقة الجزاء، لكن فينيسيوس جونيور سددها في العارضة.