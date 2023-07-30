الأرصاد: الأحساء والدمام وصحراء الدهناء تسجل أعلى درجات حرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أن الرياح المثيرة للأتربة والغبار تعود نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير.

وتكون حركة الرياح سطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

أما عن درجات الحرارة فتوقغ المركز أن تسجل العظمى في مكة المكرمة 46 درجة، وفي المدينة المنورة 44 درجة وتكون العظمى في الرياض 45 درجة، وجاءت الدمام والأحساء وصحراء الدهناء كأعلى درجات حرارة إذ تصل درجات الحرارة إلى 49 درجة.

