جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن الدفعة الأولى من المقبولين للعام الجديد

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، قبول الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات في المسارات والبرامج للعام الجامعي القادم 1445هـ.

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وقال الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، عميد القبول والتسجيل، إنه يجب على المرشحين للقبول في الدفعة الأولى سرعة استكمال إجراءات القبول إلكترونيًّا، عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة أو عبر تطبيق الجامعة للأجهزة الذكية.

وأوضح آل مريح، أنه يمكن ذلك من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب أو الطالبة في أيقونة استعراض طلب سابق، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق" مع استكمال المعلومات اللازمة، ومن ثم إصدار إشعار القبول قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء 14 محرم 1445هـ الموافق 1 أغسطس 2023م، ويمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في موقع يوتيوب.

وأكد "آل مريح" أنه يتطلب من المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى، إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية، ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة؛ علمًا بأن الطلاب المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة؛ سيتم إغلاق طلباتهم تلقائيًّا؛ مشددًا على المرشحين والمرشحات في مسارات الكليات الصحية طباعة نموذج كشف اللياقة المهنية وسيتم إرسال موعد الكشف برسالة نصية على جوال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعات.

ودعا "آل مريح" الطلاب والطالبات الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة، إلى ضرورة الدخول على أيقونة "استعراض طلب سابق" في بوابة القبول بموقع الجامعة بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة؛ متمنيًا التوفيق والسداد للجميع.