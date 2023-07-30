مسام: نزع 2800 لغم وذخيرة غير منفجرة من اليمن

أعلنت غرفة عمليات مشروع "مسام"، نزع الفرق الميدانية الأسبوع الماضي، 625 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية هذا الشهر حتى يوم 28 منه 2815.

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وجاء في بيان عمليات "مسام"، أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع تمكنت منذ بداية هذا الشهر حتى يوم 28 منه، من نزع 2337 ذخيرة غير منفجرة و441 لغماً مضاداً للدبابات.

كما تمكنت فرق مسام خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر من تطهير 235.6 متر مربع من الأراضي اليمنية، لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تمّ تطهيرها منذ بداية الشهر حتى الآن 748.277 متراً مربعاً.

وقالت غرفة عمليات "مسام" في بيان لها، إن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 456 ذخيرة غير منفجرة و146 لغماً مضاداً للدبابات.

وكانت الفرق الميدانية بمشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، نجحت الأسبوع الماضي، في نزع 762 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأوضحت غرفة عمليات مشروع "مسام"، أنه خلال الأسبوع الماضي، نجحت الفرق الميدانية في نزع 633 ذخيرة غير منفجرة، و120 لغماً مضاداً للدبابات.

وبذلك يصل مجموع ما تم نزعه في الفترة من 1 إلى 14 يوليو الجاري إلى 1334 لغماً وذخيرة وعبوة ناسفة.

وجاء في بيان عمليات "مسام" أن الفرق الميدانية التابعة للمشروع، في الفترة من 1 إلى 14 يوليو الجاري، تمكنت من نزع 1101 ذخيرة غير منفجرة و224 لغماً مضاداً للدبابات.

كما نجحت فرق "مسام"، خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري، من تطهير 209.667 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية، لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تم تطهيرها منذ بداية الشهر وحتى الآن 268.226 متراً مربعاً.

يذكر أن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" تمكن من تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023م، من انتزاع 572 لغمًا زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 104 ألغام مضادة للدبابات، و468 ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق "مسام" 48 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، إلى جانب نزع لغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، كما تمكن الفريق من نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

كما استطاع فريق "مسام" من نزع 100 لغم مضاد للدبابات و400 ذخيرة غير منفجرة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، ونزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة.