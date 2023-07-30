إعصار دوكسوري يضرب الصين ويسبب أضرار لـ 880 ألف شخص

أعلنت السلطات في العاصمة الصينية بكين ومناطق شمال الصين فرض حالة التأهب القصوى بسبب احتمالية هطول أمطار غزيرة ناجمة عن إعصار دوكسوري.

وضرب إعصار "دوكسوري" مقاطعة فوجيان عندما كان إعصارا، كما أن قوته تراجعت ليصبح عاصفة استوائية أثناء توجهه إلى البر الرئيسي.

وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أضر إعصار "دوكسوري" بأكثر من 800 ألف شخص في مقاطعة فوجيان، وتسبب في خسائر اقتصادية بنحو 54 مليون يورو (60 مليون دولار) بحسب التقديرات الأولية للخسائر.

في العاصمة الصينية أعلن مكتب الأرصاد أعلى مستوى تحذير من الأمطار أمس السبت، وحث المواطنين في المنطقة على عدم الخروج.

وبحسب الأرصاد الصينية، فمن المتوقع تراكم أمطار بارتفاع 100 مليمتر أو أكثر على مساحة قدرت بنحو 220 ألف كيلومتر مربع في ظل اجتياع إعصار "دوكسوري" لليابسة، ومن المتوقع أن يؤثر على 130 مليون شخص.

وصدرت عدة تحذيرات من الطقس في مدينة تيانجين و إقليمي هيبي وشانشي.

وهطلت الأمطار بغزارة على شمال الصين، أمس السبت، تزامنًا مع تقدم الإعصار الذي يعد أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الصين منذ سنوات. وكان قد اجتاح الفلبين وتايوان وضرب ساحل الصين.