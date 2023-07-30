المغربية نهيلة بنزينة تدخل التاريخ بارتداء الحجاب في مونديال السيدات

دخلت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة التاريخ كأول لاعبة كرة قدم تشارك في مباراة ببطولات كأس العالم للسيدات، وهي ترتدي الحجاب.

وجاء إنجاز نهيلة بنزينة بعد مشاركتها في مباراة منتخب بلادها اليوم الأحد أمام نظيره الكوري الجنوبي في النسخة التاسعة من مونديال السيدات، والمقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

نهيلة بنزينة أول لاعبة بغطاء الراس la voile islamique تلعب في كأس العالم مع منتخب #المغرب#Maroc pic.twitter.com/jzSWB16f5y — lafouine (@bablmakina) July 30, 2023

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر في 2014 رفع الحظر المفروض على ارتداء السيدات للحجاب في المباريات بداعي "أسباب صحية وأمنية"، وذلك بعد احتجاج العديد من الناشطين والرياضيين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي اللعبة.

ولم تشارك نهيلة بنزينة في مباراة الفريق الأولى بالمونديال الحالي، والتي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الألماني بسداسية نظيفة.

لكن صاحبة الـ25 عاما شاركت في مباراة اليوم ضد كوريا الجنوبية، والتي فاز بها المنتخب المغربي 1-0.

ويخوض المنتخب المغربي المونديال للمرة الأولى في التاريخ، كما أنه أول منتخب عربي من الشمال الأفريقي يتأهل للمونديال.

وقالت غزلان شباك قائدة المنتخب المغربي: "نشعر بمسؤولية هائلة لتقديم صورة جيدة وإظهار الإنجاز الذي حققه المنتخب المغربي بالتأهل للمونديال".