وزارة الموارد البشرية تستعرض جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الأحد جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص.

وفي تقريرها الصادر اليوم، أكدت الوزارة أنه انطلاقًا من إيمانها بأهمية حقوق الإنسان، وحفظ وصون كرامة الإنسان، أولت المملكة العربية السعودية جهودًا موسعة في مكافحة الاتجار بالأشخاص ويأتي ذلك تحت إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على احترام حقوق الإنسان، والحفاظ على كرامة كل فرد يعيش على أرض هذا الوطن.

جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص

وذكر التقرير أن المملكة أصدرت نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والاستراتيجية الوطنية الداعمة له بمشاركة عدة جهات حكومية، وعملت على إنشاء وتشكيل لجنة وطنية مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما أصدرت عدة أنظمة تتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الإقليمي، وقعت المملكة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

تعرّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص والعقوبات المترتبة على مرتكبيه وطرق الإبلاغ عنه:#معا_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/AeACg0myLO — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) July 30, 2023

وعلى الصعيد الدولي، حافظت المملكة العربية السعودية في تصنيف مؤشر مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المستوى الثاني وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في هذا المجال، الأمر الذي يعكس استمرارها بالعمل على تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تدعم وتعزز حماية حقوق الإنسان.

جهود الوزارة خلال الربع الأول من 2023

كثفت الوزارة جهودها التوعوية والتثقيفية بخطورة الاتجار بالأشخاص خلال الربع الأول من عام 2023، عبر إطلاقها عدة حملات توعوية.

وقامت فرقها الرقابية بأكثر من 1500 جولة رقابية ضمن الحملة المشتركة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فيما وصل عدد البلاغات الواردة إلى إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص 539 بلاغ، تمحورت في "خلاف عمالي، إساءة الاستعمال، الاعتداء الجنسي، حالات الفحص الاستباقية بدور الايواء، العمل الجبري، مخالفة لأنظمة العمل"، حيث تم التعامل مع البلاغات الواردة بسرية تامة وإحالتها إلى الجهات المختصة. كما وصلت حالات الاشتباه بالاتجار بالأشخاص التي تم تقديم خدمات الدعم لها وحمايتها 49 حالة.

وأقامت الوزارة 16 ورشة عمل لأكثر من 565 من منسوبي "مراكز الاتصال، والمراقبين الميدانيين، وأصحاب العمل والعاملين، ودور الإيواء"، وذلك وبالتعاون مع الغرف التجارية في المملكة، وتم خلالها تدريبهم على مؤشرات الاتجار بالأشخاص والأبعاد القانونية ووسائل الحماية، وكيفية التعامل بلاغات الاتجار بالأشخاص وإحالتها لجهة الاختصاص.

وأصدرت الوزارة موافقتها على إنشاء أول جمعية متخصصة في مكافحة الاتجار الأشخاص كما عقدت عدة ورش عمل مع القطاع لرفع التوعية ودعم الضحايا.

وأطلقت الوزارة عدد من البرامج والمبادرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، منها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج حماية الأجور، وبرنامج توثيق العقود، وتفعيل خدمة التسوية الودية إلكترونيًا، ومنصة مٌساند، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة برنامج الملحق العمالي في الدول المصدرة للعمالة يهدف إلى رفع التوعية للعاملين بأنظمة المملكة وسياسات الاستقدام.

ووفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من القنوات المختلفة لتمكين الفئات المستهدفة من التواصل منها مركز الاتصال والذي يقدم بلغات متعددة، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق الوزارة الموحد.

ودعت الوزارة الجميع إلى تقديم أي بلاغ قد يشتبه بتوفر مؤشرات جرائم الاتجار بالأشخاص عبر هذه القنوات لاتخاذ اللازم من قبل الوزارة.