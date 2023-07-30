نقابة أطباء السودان تحذر من كارثة وبائية بسبب تكدس الجثث في المشارح

قالت نقابة أطباء السودان اليوم الأحد، إن انقطاع الكهرباء في البلاد سيتسبب في كارثة وبائية بعد تكدس الجثث في المشارح.

وأشارت نقابة الأطباء في السودان إلى استمرار انقطاع الكهرباء عن المنشآت الطبية بسبب الحرب، مضيفة أنه لا توجد أي كوادر طبية في مشارح العاصمة الخرطوم.

وكشفت نقابة أطباء السودان عن أنه يوجد أكثر من 3000 جثة في الخرطوم تحللت بشكل جزئي في شوارع الخرطوم ولم تدفن ولم تدخل المشارح.

وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن وجود الآلاف من الجثث في الشوارع التي تحللت في الهواء الطل قد يسبب أمراض ووباء خطير في البلاد.

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وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق عدة بالبلاد منذ أبريل الماضي، في وقت حذر فيه مسؤول حكومي من أزمة غذائية محتملة في غرب البلاد.

هذا وجدد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية دعوة المملكة للأطراف السودانية بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من أن الأزمة الصحية في السودان وصلت لمستويات خطيرة للغاية، حيث لا يزال أكثر من ثلثي المستشفيات خارج الخدمة، مشيرة إلى أنه في الفترة بين 15 أبريل و24 يوليو الحالي، تحققت منظمة الصحة العالمية من 51 هجومًا على المرافق الصحية.