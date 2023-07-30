الحكام السعوديون يدشنون معسكرهم الخارجي في صربيا

دشن حكام دوري روشن السعودي للمحترفين معسكرهم الخارجي في مدينة نوفي ساد الصربية، والذي يستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل، استعدادا للموسم الجديد 2023-2024.

وكانت البعثة قد وصلت إلى صربيا يوم الخميس الماضي، وتضم 24 حكم ساحة منهم تسعة حكام ساحة شباب، بالإضافة إلى 32 حكما مساعدا بينهم أربعة حكام مساعدين شباب، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد.

وبدأت الفترة الصباحية بتدريبات لياقية، ثم محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادا للموسم الجديد.

في المقابل، شملت الفترة المسائية تطبيقات على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بالإضافة لتمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.

من المقرر أن يدير الحكام خلال فترة المعسكر مجموعة من المباريات الودية التي ستقام في صربيا.

متى يبدا الموسم الجديد للدوري السعودي 2023؟

وسيبدأ الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023- 2023 في 11 أغسطس المقبل، حسب ما أعلنته رابطة الأندية السعودية.

وستنطلق الجولة الأولى يوم الجمعة 11 أغسطس بلقاء الأهلي والحزم على ستاد الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وتم تحديد مواعيد مباريات الجولات الخمس الأولى، وسيتم تحديد مواعيد الجولات المتبقية بعد صدور قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.