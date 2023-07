الفتح يسخر من إمكانية ضم نجم ريال مدريد

سخر نادي الفتح من إمكانية التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخطفت أندية الدوري السعودي اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بعد ضم كوكبة من أبرز نجوم الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقام أحد الحسابات الجماهيرية التابعة لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) بتوجيه إشارة إلى أندية الدوري السعودي، في محاولة لإقناعها بضم فيرلاند ميندي.

اقرأ أيضا.. صدمة في ريال مدريد بعد إصابة لاعبه الجديد

وسرعان ما جاء الرد من المركز الإعلامي لنادي الفتح عبر حسابه الرسمي، من خلال كتابة منشور بعبارة باللغة الإنجليزية جاء فيها: "شكرا، احتفظ به في فريقك"، مرفقة برمز تعبيري لوجه ضاحك".

Thanks, but keep him in your team 😃 https://t.co/YFytsN8Y4v

— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 30, 2023