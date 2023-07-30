الفتح يسخر من إمكانية ضم نجم ريال مدريد

سخر نادي الفتح من إمكانية التعاقد مع الفرنسي فيرلاند ميندي، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخطفت أندية الدوري السعودي اهتمام وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بعد ضم كوكبة من أبرز نجوم الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى في الميركاتو الصيفي الحالي.

الفتح يرفض ضم نجم ريال مدريد

وقام أحد الحسابات الجماهيرية التابعة لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) بتوجيه إشارة إلى أندية الدوري السعودي، في محاولة لإقناعها بضم فيرلاند ميندي.

اقرأ أيضا.. صدمة في ريال مدريد بعد إصابة لاعبه الجديد

وسرعان ما جاء الرد من المركز الإعلامي لنادي الفتح عبر حسابه الرسمي، من خلال كتابة منشور بعبارة باللغة الإنجليزية جاء فيها: "شكرا، احتفظ به في فريقك"، مرفقة برمز تعبيري لوجه ضاحك".

Thanks, but keep him in your team 😃 https://t.co/YFytsN8Y4v — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 30, 2023

ولاقت التغريدة تفاعلا واسعا بين الجماهير منذ نشرها، حيث تمت مشاهدتها أكثر من 1.3 مليون مرة حتى كتابة تلك السطور.

اقرأ أيضا.. برشلونة يضرب ريال مدريد بالثلاثة في كلاسيكو ودي

ويعود السبب في ذلك إلى محاولات ريال مدريد للتخلص من خدمات فيرلاند ميندي بسبب تراجع مستوياته ولإصاباته المتكررة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن تعاقده مع صاحب الـ28 عاما من صفوف ليون الفرنسي عام 2019، ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2025.