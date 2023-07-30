أحداث “عين الحلوة” في لبنان تتصاعد.. 4 قتلى من بينهم مسؤول في حركة فتح

أكدت وسائل إعلام لبنانية، الأحد، مقتل مسؤول عسكري في حركة فتح الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.

ووقعت اشتباكات ليليّة عنيفة داخل مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيّين في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص حتى الآن وإصابة العشرات.

عين الحلوة يؤوي 54 ألف لاجئ فلسطيني

والاشتباكات بين مجموعات مُتنافسة أمر شائع في مخيّم عين الحلوة الذي يؤوي أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مُسجّلين، انضمّ إليهم في السنوات الأخيرة آلاف الفلسطينيّين الفارّين من النزاع في سوريا.

يأتي ذلك بعد نحو شهرين على اشتباكات مماثلة أسفرت عن مقتل عضو في فتح داخل المخيّم نفسه.

ويسود التوتر مخيّم عين الحلوة إثر محاولة اغتيال تعرّض لها ناشط، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

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