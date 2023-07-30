تحديد موعد الكشف الطبي لماني مع النصر

ذكرت تقارير صحفية أن ساديو ماني، جناح بايرن ميونيخ وقائد المنتخب السنغالي، بصدد الخضوع للفحص الطبي في دبي قبل التوقيع مع نادي النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو.

ولم يكن ساديو ماني ضمن قائمة بايرن ميونخ في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0 أمس السبت، وقد تابع المباراة في الاستاد الوطني كمتفرج.

ولم يسافر ماني برفقة الفريق من العاصمة اليابانية طوكيو إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد.

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متى يخوض ساديو ماني الكشف الطبي مع النصر؟

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن ساديو ماني سيخضع للفحص الطبي مساء الإثنين في دبي للانضمام لنادي النصر.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "ماني لن يخضع للكشف الطبي اليوم على الرغم من التقارير، الاختبارات محجوزة يوم الإثنين ثم ماني سيوقع العقد".

Understand Sadio Mané will undergo medical tests as new Al Nassr player on Monday evening in Dubai. 🟡🔵🩺 No medical yesterday or today despite reports. Tests booked on Monday then Mané will sign the contract. 🇸🇦 pic.twitter.com/aNKPoRfhVB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023

ما هو راتب ساديو ماني مع النصر؟

ويتوقع أن يحصل ماني على راتب كبير في السعودية، بينما قد يحصل بايرن ميونخ على مقابل يزيد على 30 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدماته.

وسيتقاضى ماني 40 مليونًا كراتب سنوي، إضافةً إلى عشرة ملايين "مكافآت البطولات" عند تحقيقها، مع العلم أن عقده النصر سيمتد حتى عام 2026، أي لمدة ثلاثة مواسم اعتبارا من الموسم المقبل 2023-2024.

ماذا قدم ساديو ماني مع بايرن ميونخ؟

وكان ساديو ماني قد انضم إلى بايرن ميونخ قبل عام واحد كنجم من الطراز الأول قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل 32 مليون يورو (35 مليون دولار).

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لكن النجم البالغ من العمر 31 عاما لم يقدم المستويات المنتظرة منه سوى في بداية الموسم، وبعدها عاش فترة تراجع، وسيرحل عن الفريق البافاري الآن قبل عامين من نهاية عقده.

وسجل ماني 12 هدفا لبايرن ميونخ ثم غاب عن الفريق لفترة طويلة بسبب الإصابة كما دخل في شجار مع زميله ليروي ساني في غرفة تغيير الملابس وهو ما أثار ضجة في النادي وبين جماهيره.