تحديد موعد الكشف الطبي لماني مع النصر

ذكرت تقارير صحفية أن ساديو ماني، جناح بايرن ميونيخ وقائد المنتخب السنغالي، بصدد الخضوع للفحص الطبي في دبي قبل التوقيع مع نادي النصر الذي يضم كريستيانو رونالدو.

ولم يكن ساديو ماني ضمن قائمة بايرن ميونخ في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني 1-0 أمس السبت، وقد تابع المباراة في الاستاد الوطني كمتفرج.

ولم يسافر ماني برفقة الفريق من العاصمة اليابانية طوكيو إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد.

اقرأ أيضا.. صفقة ماني تكلف النصر 80 مليون يورو

وحسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن ساديو ماني سيخضع للفحص الطبي مساء الإثنين في دبي للانضمام لنادي النصر.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "ماني لن يخضع للكشف الطبي اليوم على الرغم من التقارير، الاختبارات محجوزة يوم الإثنين ثم ماني سيوقع العقد".

Understand Sadio Mané will undergo medical tests as new Al Nassr player on Monday evening in Dubai. 🟡🔵🩺

No medical yesterday or today despite reports. Tests booked on Monday then Mané will sign the contract. 🇸🇦 pic.twitter.com/aNKPoRfhVB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2023