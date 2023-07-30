بتهمة تهريب المخدرات.. سجن لاعب هولندا السابق 7 سنوات

قضت محكمة هولندية على دافيد منديز دا سيلفا، لاعب منتخب "الطواحين" السابق، بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تهريب الكوكايين.

وتوصلت المحكمة إلى أن دا سيلفا البالغ من العمر 40 عامًا متورط في استيراد دفعتين من المادة الخطيرة وزنهما 74 و105 كيلوجرامات.

وتمت تبرئة منديز دا سيلفا من التورط المباشر في قضية ثالثة لتهريب أكثر من 1300 كيلوجرام من الكوكايين.

وذكرت صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية الناطقة بالإنجليزية، أن المحكمة ستحاول الآن مصادرة الأموال التي كسبها دا سيلفا من النشاط غير القانوني.

مسيرة مينديز دا سيلفا

تخرج منديز دا سيلفا من أكاديمية سبارتا روتردام، وخاض مع الفريق أكثر من 100 مباراة في الدوري.

قبل أن ينضم إلى بريدا عام 2004، وبعد عامين انتقل إلى ألكمار حيث لعب 109 مباراة أخرى.

بعدها انتقل لاعب الوسط المدافع إلى ريد بول سالزبورج النمساوي عام 2010، ولعب لاحقًا مع العملاق اليوناني باناثينايكوس.

وفاز منديز دا سيلفا بلقبي الدوري وكأس السوبر الهولندي مع ألكمار، والدوري والكأس في النمسا مع سالزبورج، وكأس اليونان مع باناثينايكوس.

وارتدى قميص منتخب هولندا 7 مرات بين عامي 2007 و2009.