حكام دوري روشن يدشنون معسكرهم الخارجي في صربيا استعدادًا للموسم الجديد

دشن حكام الدوري السعودي للمحترفين (روشن) معسكرهم الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية.

ويستمر معسكر الحكام السعوديين حتى 8 أغسطس المقبل استعدادًا للموسم الجديد 2023 - 2024.

وكانت بعثة الحكام قد وصلت إلى صربيا الخميس وتضم 24 حكم ساحة منهم 9 حكام ساحة شباب، بالإضافة إلى 32 حكمًا مساعدًا بينهم 4 حكام مساعدين شباب.

تفاصيل معسكر حكام دوري روشن

وبدأت الفترة الصباحية بتدريبات لياقية، ثم محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعدادًا للموسم الجديد.

اقرأ أيضا.. صفقة ماني تكلف النصر 80 مليون يورو

في المقابل شملت الفترة المسائية تطبيقات على تقنية الـ VAR بالإضافة لتمارين بدنية وحالات تحكيمية عملية.

ومن المقرر أن يدير الحكام خلال فترة المعسكر مجموعة من المباريات الودية التي ستُقام في صربيا.