بمشاركة ثلاثة أشقاء.. هيرتا برلين يدخل تاريخ كرة القدم الألمانية

دخل نادي هيرتا برلين الألماني تاريخ كرة القدم الألمانية بمشاركة ثلاثة أشقاء ضمن صفوفه في مباراة واحدة، وهم أيضًا أبناء المدير الفني بال دارداي.

جاء ذلك في المباراة التي انتهت بهزيمة هيرتا برلين أمام فورتونا دوسلدورف صفر / 1 أمس السبت في المرحلة الأولى من دوري الدرجة الثانية.

ودفع بال دارداي باللاعب مارتون دارداي ضمن التشكيل الأساسي ثم شارك بالكو دارداي في الدقيقة 29 وبعده شارك شقيقهما الثالث بينس دارداي في الدقيقة 76 .

وقال بال دارداي عقب المباراة :"القدر أراد أن تسير الأمور بهذا الشكل."

وأضاف :"هذه هي قصة عائلتي. والدي كان قد اعتاد بالفعل على اللعب مع شقيقي في المجر. هذا طبيعي بالنسبة لنا. أنا أيضا لعبت مع شقيقي قبل أن أجيء إلى ألمانيا."

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وتابع :"والآن، بعد البقاء في هيرتا لهذه الفترة الطويلة، أصبح أبنائي ينتمون للفريق."

وكان بالكو دارداي قد عاد من المجر مؤخرا لينضم إلى شقيقيه في هيرتا برلين الهابط من دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا).

وتمثلت المفاجأة الكبرى في مباراة أمس في المشاركة الأولى للاعب بينس دارداي (17 عامًا) في المباريات الرسمية للفريق.