سعودي يسجل براءة اختراع في أمريكا لتطوير الخرسانة في مصانع النفط والغاز

يواصل الشباب السعودي، تقديم النموذج الحي للسعي نحو الاستدامة والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030 للتنمية.

وسجل المبتعث ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الخريج من جامعة فلوريدا حديثًا علي اليامي، براءة اختراع بعنوان "التصميم المبتكر لتطوير الخرسانة المقاومة لبيئة حمض الكبريت في مصانع النفط والغاز".

وجاء تسجيل براءة الاختراع المسجلة في مكتب براءات الاخترع بالولايات المتحدة الأمريكية بالرقم التسلسلي 63 / 460،524؛ بعد عام من البحث والتطوير المكثف في المختبرات بالشراكة مع جامعة فلوريدا، كحلًا لأحد التحديات التقنية طويلة الأمد في الصناعة والمتعلقة أساسًا بالخزانات الارضية للكبريت المصهور.

الاختراع جزء من الاستدامة

وقال اليامي في تصريحٍ لوكالة الأنباء السعودية، إن براءة الاختراع تتميز بمزايا كجزء من الاستدامة، إذ إن المنتج يعزز العمر الافتراضي لخزانات الكبريت في مصانع الغاز والنفط بأكثر من الضعف، ويوفر في التكلفة حوالي مليون دولار أمريكي من التكلفة الأولية مقارنةً بالتصميم الحالي، ويقلل من نفقات الصيانة على المدى الطويل، إضافة إلى أنه يخفف من انقطاع إنتاج الغاز عن طريق تقليل مدة الفحص والتفتيش الفني، وأنه مناسب لأي منشآت ذات هجوم عالي القلويات أو الكبريتات مثل نظام الصرف الصحي ، وجسور الهياكل البحرية.

وأضاف أنّه في المرحلة المقبلة؛ سيجرب نظام الحماية الجديد المصمم في أحد المشاريع الجارية لترجمة الجهود المخبرية إلى تطبيق حقيقي.

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