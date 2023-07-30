الجوع يقتل 40% من سكان السودان بالبطيء

حذر برنامج الأغذية العالمي من انزلاق 19 مليون شخص، أي نحو 40% من سكان السودان، نحو دائرة الجوع، بعد أشهر من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، من دون أفق لوقف مستدام للقتال.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد التهديدات الصحية مع تصاعد الحرب في السودان وفرار ملايين الأشخاص، العديد من المرضى والجرحى، بحثًا عن الأمان داخل السودان وعبر الحدود إلى الدول المجاورة حيث الخدمات الصحية هشة وصعبة للوصول.

لم يتم احتواء الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، داخل البلاد ولكن لها آثار إقليمية عميقة.

أكثر من 3.5 مليون نازح

تسبب الصراع في نزوح أكثر من 3.5 مليون شخص، بما في ذلك ما يقرب من 2.7 مليون داخل السودان. أُجبر أكثر من 823000 شخص على الفرار كلاجئين إلى البلدان المجاورة، حيث ورد أن العديد من الأشخاص يصلون في حالة صحية سيئة ويحملون الأمراض المعدية والأمراض الأخرى.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80% من المستشفيات في البلاد خارج الخدمة الآن. وقد دقت المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء المنطقة الغربية من دارفور ناقوس الخطر من أن ما لا يقل عن 60 منشأة صحية عاملة دعمها المنظمات غير الحكومية من المحتمل أن تنفد الإمدادات الطبية الحيوية في الأسبوعين المقبلين.

لا يزال يتم الإبلاغ عن الاعتداءات على الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد. وقد تحققت منظمة الصحة العالمية من 53 هجوماً على المرافق الصحية منذ بدء النزاع، ما أدى إلى مقتل 11 شخصاً وإصابة 38 آخرين.

وقطع الوصول إلى الرعاية اللازمة بشكل عاجل. هذه هي الحوادث الوحيدة التي تمكنت منظمة الصحة العالمية من التحقق منها. تشمل الهجمات على الرعاية الصحية الحوادث التي تشمل المستشفيات وسيارات الإسعاف والمختبرات والمستودعات والعاملين الصحيين والمرضى.

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