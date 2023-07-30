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أتلتيكو مدريد يهزم مانشستر سيتي بثنائية وديًا

30 يوليو 2023 · < 1 minutes

تلقى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الثلاثة الأخيرة، خسارة مفاجئة 1 / 2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

والتقى الفريقان وديًا مساء اليوم، الأحد، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "سول كأس العالم"، لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

قبل أن يشهد الشوط الثاني الإثارة والمتعة، ويفتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 66.

وأضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وأحرز البرتغالي روبن دياش هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو بثنائية مقابل هدف.