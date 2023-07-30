أتلتيكو مدريد يهزم مانشستر سيتي بثنائية وديًا

تلقى مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الثلاثة الأخيرة، خسارة مفاجئة 1 / 2 أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

والتقى الفريقان وديًا مساء اليوم، الأحد، في العاصمة الكورية الجنوبية سول، ضمن استعداداتهما لانطلاق الموسم الجديد الشهر المقبل.

ختام جولة مانشستر سيتي في آسيا 🤝#السيتي pic.twitter.com/xDKoQFj2oL — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 30, 2023

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "سول كأس العالم"، لينتهي بالتعادل بدون أهداف.

قبل أن يشهد الشوط الثاني الإثارة والمتعة، ويفتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل لمصلحة أتلتيكو مدريد في الدقيقة 66.

وأضاف البلجيكي يانيك كاراسكو الهدف الثاني في الدقيقة 74.

وداعا كوريا 👋 شكرا لكم على الدعم المذهل 😍🇰🇷#السيتي pic.twitter.com/0nEySKNLLX — مانشستر سيتي (@Cityarabia) July 30, 2023

وأحرز البرتغالي روبن دياش هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز أتليتكو بثنائية مقابل هدف.