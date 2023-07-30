مجموعة الإيكواس تعلن عقوبات قاسية بشأن قادة انقلاب النيجر

طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المكونة من 15 دولة بالافراج الفوري عن الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي يحتجزه جيش النيجر منذ يوم الأربعاء وإعادة تنصيبه.

وأكدت في بيان صحفي، اليوم، أنه في حال عدم تلبية مطالب السلطات في غضون أسبوع واحد ستتخذ الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا جميع التدابير اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في جمهورية النيجر.

تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية

وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن "تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية بين الدول الأعضاء في المجموعة والنيجر"، وهي جزء من الكتلة، وكذلك وقف معاملات الطاقة.

وقالت إنها جمدت أصول النيجر في البنوك المركزية والتجارية التابعة للإيكواس وفرضت "حظر سفر وتجميد أصول للمسؤولين العسكريين المتورطين في محاولة الانقلاب".

وقال البيان، الذي تلاه الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بولا تينوبو: "الأمر نفسه ينطبق على أفراد عائلاتهم والمدنيين الذين يقبلون المشاركة في أي مؤسسات أو حكومة أنشأها هؤلاء المسؤولون العسكريون".

كما قررت منح قادة الانقلاب مهلة لمدة أسبوع لتسليم السلطة، مع عدم استبعاد استخدام القوة.

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