سجين يروي قصة ترويجه للمخدرات: “حياتي تدمّرت”

أبدى سجين ندمه على سقوطه في وحل ترويج المواد المخدرة، مؤكدا أن القصة بدأت بتجريبه لمخدر "الشبو".

أزمات عدة عاشها الشاب الذي روى قصته بتفاصيل مروعة، مشيرًا إلى أنه لم يتخيل أنه بعد خروجه من السجن في قضية ترويج مخدرات، أن يتم ضبطه من جديد.

المخدرات دمرت حياته

وقال إن المخدرات دمرت حياته على كل المستويات، حيث بات يشعر بالقلق دوما في حياته، إضافة إلى أزماتها الصحية والاقتصادية.

وتُمثِّل الحرب على المخدرات، كما وصفتها المديريّة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، نموذجاً فريداً في محاربة الآفة التي تشكّل خطراً على المجتمعات، من حيث اتساع رقعتها لتشمل جميع مناطق البلاد مترامية الأطراف، وتنوّع أشكال المواجهة من جوانب أمنية وقانونية واجتماعيّة وحتى سياسيّة.