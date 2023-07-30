كأس الملك سلمان للأندية.. الوداد يتعادل مع أهلي طرابلس

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الوداد المغربي وأهلي طرابلس الليبي.

أقيمت المباراة مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 📸 نهاية المباراة الأولى اليوم:#الوداد_المغربي 1

أيوب العملود ⚽️#أهلي_طرابلس_الليبي 1

أحمد كراوع ⚽️ 🏟️ ملعب الأمير سلطان بالمحالة pic.twitter.com/J4YQgNFkYy — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) July 30, 2023

تقدم أيوب العملود لفريق الوداد في الدقيقة 54+2.

وتعادل أحمد رجب في الدقيقة 48 لصالح فريق الأهلي الليبي.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الأهلي الليبي صدارة الثانية برصيد نقطتين، بينما يأتي فريق الوداد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

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وتستكمل مباريات اليوم بمواجهة الهلال والسد القطري، ثم في الختام لقائ الاتحاد والنادي الصفاقسي التونسي.