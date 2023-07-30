وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا وسلوفاكيا

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكل من سويسرا وجمهورية سلوفاكيا، وذلك خلال لقائه سفيري البلدين لدى المملكة.

اقرأ أيضا| نائب وزير الخارجية يودع السفير الألماني بعد انتهاء فترة عمله بالمملكة

واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع سفيرة الاتحاد السويسري لدى المملكة ياسمين شاتيلا زفالن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية والتجارية، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بسفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.