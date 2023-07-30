الأخبار الاقتصادية

وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا وسلوفاكيا

30 يوليو 2023 · < 1 minutes
وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا وسلوفاكيا
وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا وسلوفاكيا

بحث وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مقر الوزارة بالعاصمة الرياض، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة وكل من سويسرا وجمهورية سلوفاكيا، وذلك خلال لقائه سفيري البلدين لدى المملكة.

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وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا وسلوفاكيا
وزير الاقتصاد والتخطيط يبحث تعزيز التعاون مع سويسرا وسلوفاكيا

واجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط، مع سفيرة الاتحاد السويسري لدى المملكة ياسمين شاتيلا زفالن، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية والتجارية، وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى بسفير جمهورية سلوفاكيا لدى المملكة رودولف ميشالكا، حيث بحثا فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.