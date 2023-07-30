تن هاج: إنفاق السعودية الضخم على الانتقالات لن يشكل أزمة للدوري الإنجليزي

لا يعتقد الهولندي إيريك تن هاج، مدرب مانشستر يونايتد، أن الإنفاق الكبير للأموال على الانتقالات من جانب الأندية السعودية سيشكل أزمة للدوري الإنجليزي.

وقال إيريك تن هاج في تصريحات لـ (بي أيه ميديا): "أعتقد أن ذلك سيؤثر في أوروبا لأن هناك بعض الأموال التي ستجذب اللاعبين".

وأضاف: "لكنني لا أرى أن ذلك يسبب مشكلة في الدوري الإنجليزي، لأنه المكان الذي يرغب كبار اللاعبين في التواجد به".

وتابع المدرب الهولندي: "هذه ليست منافسة مع دوري مثل الأمريكي أو السعودي".

صفقات الأندية السعودية

وانتقل كريم بنزيمة ونجولو كانتي إلى الاتحاد، فيما اختار روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي ورياض محرز الانتقال إلى الأهلي هذا الصيف.

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فيما انتقل جوردان هندرسون، قائد ليفربول، إلى زميله السابق ومدرب الاتفاق الحالي ستيفن جيرارد.

وغادر روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي الدوري الإنجليزي إلى الهلال.