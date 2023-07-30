التعادل يفرض نفسه على مباراة الترجي والشرطة في كأس الملك سلمان

فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الترجي الرياضي التونسي ونظيره الشرطة العراقي التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) الجارية في المملكة العربية السعودية.

وفشلت مساعي الفريقين في تسجيل هدف طوال الـ90 دقيقة، ليكتفي كل فريق بنقطة من المباراة.

الشرطة يتصدر مؤقتًا

ورفع الشرطة رصيده إلى 4 نقاط، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى مؤقتًا.

وكان الشرطة افتتح مبارياته في المجموعة بالفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة 1-0 يوم الخميس الماضي.

من جانبه، حصد الترجي أول نقاطه في المجموعة، بعد أن كان خسر على يد الاتحاد في الجولة الأولى، ليحتل المركز الثالث.

ويلتقي في وقت لاحق من اليوم الاتحاد والصفاقسي ضمن المجموعة ذاتها، وهي المباراة التي ستحدد الترتيب النهائي للمجموعة بعد الجولة الثانية.

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وقبل هذه المباراة يأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، فيما يحتل الصفاقسي ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويلعب الشرطة مباراة الجولة الثالثة في المجموعة ضد الاتحاد يوم الأربعاء المقبل، فيما يلاقي الترجي مواطنه الصفاقسي في نفس التوقيت ضمن الجولة ذاتها.