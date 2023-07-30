الأهلي يتخطى الداخلية ويواصل مشواره في كأس مصر

تغلب الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 2-0 في مباراة مؤجلة من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر موسم 2022-2023، أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

وواصل الأهلي، حامل اللقب، مشواره في البطولة ليضرب موعدًا مع المصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي، في مباراة ستقام يوم الخميس المقبل.

أفشة يسجل ويصنع للأهلي

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق بيرسي تاو، الذي حوّل كرة بينية من محمد مجدي "أفشة" إلى داخل الشباك.

وأضاف أفشة نفسه الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني، من تسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

R2 أفشة وذكاء تاو💥💥

أهداف النادي الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر⚽⚽ pic.twitter.com/lHdgTJkPXd — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 30, 2023

وأهدر علي معلول ركلة جزاء في الدقيقة 17، حيث سددها قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للمرمى.