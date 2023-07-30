ملك المغرب: نقول لإخواننا في الجزائر إننا لن نكون مصدرا لأي شر أو سوء

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، رسالة لـ"الإخوة في الجزائر"، مشددا على أن بلاده لن تكون مصدرا لأي شر أو سوء.

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أضاف الملك السادس، في خطابه بالذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش: "نقول لإخواننا في الجزائر، إن المغرب لن يكون مصدرا لأي شر أو سوء، ونجدد الدعوة لإعادة فتح الحدود مع الجزائر".

تابع: "الجدية تتجلى عندما يتعلق الأمر بوحدتنا الترابية، وجديتنا هي التي جعلت دول العالم تعترف بوحدتنا الترابية وآخرها الاعتراف الإسرائيلي، ونحن بحاجة إلى فتح آفاق أوسع للإصلاحات".

استكمل: "لن نتسامح مع سوء الحكامة والتدبير والاستخدام الفوضوي للمياه، ونؤكد موقف المغرب الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة".

أشار إلى أن "ترشح المغرب رفقة إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم في كرة القدم حدث غير مسبوق".