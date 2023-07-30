رئيس تشاد يتطوع للقاء المجلس العسكري في النيجر

تتصاعد الأحداث والمظاهرات بعد الانقلاب الذي حدث في النيجر، وتحركت العديد من الدول التي ترفض الانقلاب وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وهدد بعقوبات، وسط مساعي إفريقية لمحاولة حل الأزمة.

وأفاد مصدران بالرئاسة النيجيرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي تطوع للتحدث إلى القادة العسكريين في النيجر وتقديم تقرير إلى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، حسب "العربية".

والتقى ديبي مع تينوبو على هامش قمة طارئة للإيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا.

تطوع رئيس تشاد للذهاب والتحدث مع المجلس العسكري في النيجر

وقال مصدر رئاسي لرويترز: "تطوع رئيس تشاد في الاجتماع الثنائي بالذهاب والتحدث مع المجلس العسكري في النيجر وتقديم تقرير".

أتى هذا بعدما قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في الغرب، تعليق كافة الأنشطة التجارية والمساعدات المقدمة إلى النيجر.

وفرض قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال قمتهم الطارئة، اليوم الأحد، عقوبات مالية وحظر سفر على قادة النيجر العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.

احتمالية فرض عقوبات

جدير بالذكر أنه قبيل انعقاد "قمة خاصة" للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في أبوجا، من أجل تقييم الوضع في النيجر الدولة العضو في المجموعة، والتي يُحتمل فرض عقوبات على إثرها بعد الانقلاب الذي وقع فيها الأسبوع الماضي، جاء الرد سريعاً.

وأوضحوا في بيان الأحد، أن الهدف من اجتماع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هو الموافقة على خطة اعتبروها "عدواناً ضد النيجر" من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية أخرى غير أعضاء في الجماعة الاقتصادية وبعض الدول الغربية.

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