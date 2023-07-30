فخاريات سعودية تخطى عمرها 80 عاما في مهرجان جرش

شهد ركن صناعة الفخار والسيراميك، في جناح المملكة العربية السعودية بمهرجان جرش للثقافة والفنون 2023 في المملكة الأردنية الهاشمية، إقبالاً من رواد المهرجان.

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وعرض جناح السعودية في جرش، مشغولات يدوية تراثية كان يستخدمها السعوديون منذ أكثر من نصف قرن، وما زالت بيوت تحتفظ ببعضها حتى يومنا الحاضر.

وبيَّنت الحرفية فاطمة حسنين، أن المشغولات المعروضة يعود تاريخها لأكثر من 80 عامًا، مشيرة إلى الطلب المتزايد على تصنيع أنواع معينة من القطع الفخارية المطلية بالسيراميك؛ منها:

فناجين القهوة السعودية.

أكواب الشاي والماء.

الزير الحافظ للماء.

وذلك لاستعمالها في المناسبات العائلية كنوع من إحياء التراث السعودي الأصيل.‎

وأوضحت أن العمل في مثل هذه المصنوعات اليدوية يحتاج احترافية عالية وتركيزًا ودقةً في تفاصيل العمل، لتظهر القطعة بجمال متناهٍ.

وافتتح الجناح السعودي بمهرجان جرش، أبوابه للزوار الخميس الماضي، مقدمًا صورة وافية عن حضارة وتراث المملكة، وجهودها في الحفاظ على الإرث العريق من الضياع والاندثار، في مشاركة تعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي بوصفه أحد أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.