الكاظمي: نجحنا في كشف جريمة سرقة القرن التي هزت العراق

قال رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، إن حكومته نجحت في كشف جريمة سرقة القرن التي هزت العراق في 2022.

وأكد الكاظمي، خلال لقاء تلفزيوني، أن حكومته تمكنت من كشف تفاصيل هذه الجريمة المدوية، رغم التهديدات والضغوط التي تعرض لها العديد من الأشخاص في حكومته.

الكاظمي لم يتم تهريب أي أموال عبر المطارات

ونفى الكاظمي، تهريب أي من الأموال عبر مطارات العراق، مشددا على أن كل الأموال تحولت إلى عقارات في بغداد بواسطة جهات سياسية وفرت كل التسهيلات.

السيد #الكاظمي كشفنا جريمة #سرقة_القرن و هناك العديد من الاشخاص الذين تعرضوا للضغوط و التهديد نتيجة اصرارنا على كشف الجريمة ثم يردف المحاور بسؤال هنالك مزاعم ان الاموال قد هربت من المطار #الكاظمي يجيب انا اؤكد لك ان كل الاموال قد تحولت الى عقارات في #بغداد بواسطة جهات سياسية… pic.twitter.com/xXUTCnIZqS — Dr.Saif Al-Khalidi د.سيف الخالدي (@SaifAlkhalidi16) July 30, 2023

القبض على مسئولين سابقين

وفي مارس الماضي، أصدر القضاء العراقي أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من الكاظمي، لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.

إلا أن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج، بحسب ما كشف حينها مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، وفقاً لفرانس برس.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".

كما أوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي، فضلا عن مستشاره الإعلامي"، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتة إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

يذكر أن تلك القضية التي كُشفت منتصف أكتوبر، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، كانت أثارت سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.

لاسيما بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 أغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت تلك الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.

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