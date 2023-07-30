كأس الملك سلمان.. نقل طارق حامد إلى المستشفى بعد إصابة خطيرة أمام الصفاقسي

نُقل المصري طارق حامد، لاعب وسط الاتحاد، إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الوجه خلال مباراة فريقه ضد الصفاقسي.

ويلعب الاتحاد ضد الصفاقسي ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، الجارية في السعودية.

وفي الدقيقة 38 تدخل الحسين علي، لاعب الصفاقسي، بقدمه في وجه طارق حامد في كرة مشتركة تسببت في إصابة لاعب الوسط المصري.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه الحسين علي، إلا أنه ألغاها وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وغادر طارق حامد الملعب متجهًا إلى المستشفى نظرًا لخطورة الإصابة، ودخل بدلًا منه سلطان الفرحان.

ومن المنتظر أن يخضع طارق حامد للفحوصات الطبية للاطمئنان على موضع الإصابة في الوجه.

يذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت أشارت إلى أن طارق حامد سيرحل عن الاتحاد بنهاية كأس الملك سلمان للأندية من أجل قيد البرازيلي فابينيو بدلًا منه.